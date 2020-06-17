Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган ответил на вопрос о том, существует ли определенность по проведению контрольных прокатов юниорской сборной России.

Слова Когана цитирует портал РИА Новости.

«Сейчас никакой определенности быть не может, все федеральные базы работают в закрытом режиме», — отметил Коган, добавив, что спортсмены, которые попали в составы сборных команд России, проводят тренировки на разных спортивных объектах.

«Поэтому говорить, когда состоятся (прокаты юниорской сборной), пока преждевременно», — заключил Коган.

Отметим, контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию обычно проходят в августе на базе в Новогорске. Старт сезона у юниоров пока неясен — уже отменили два этапа Гран-при, под угрозой находится вся юниорская серия.