Российская фигуристка Елена Радионова отреагировала на новость о беременности олимпийской чемпионки Юлии Липницкой.

Слова Радионовой приводит портал Sport24. Фигуристка отметила, что эта новость очень классная и неожиданная, а также поздравила будущих маму и папу. «Молодые родители — это классно. Тем более они очень подходят друг другу, у них классная и гармоничная пара, хочется говорить про них только хорошее. Искренне рада за них!», — сказала Радионова.

Также Радионова ответила на вопрос, кем может стать ребенок Липницкой. «Не знаю, пойдет ли их ребенок по стопам родителей. Это все настолько индивидуально, необязательно идти в фигурное катание», — отметила спортсменка, добавив, что ребенок сам выберет, чем ему лучше заниматься.

Напомним, отцом ребенка Юлии Липницкой стал ее молодой человек, фигурист Владислав Тарасенко.