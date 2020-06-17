Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о том, когда и где будет формироваться состав основной сборной России по биатлону на следующий сезон.

Слова главы СБР приводит агентство ТАСС. Драчев объявил, что пока произошло предварительное распределение биатлонистов по составам — основе и резерву.

«Окончательно по этому вопросу определимся по ходу первого сбора, в котором планируется участие всех кандидатов. Там и решим, кто будет в резерве, а кто — в основном составе», — заявил президент СБР.

Напомним, пока неизвестны официальные сроки проведения первых тренировочных сборов команды, поскольку сначала биатлонистам нужно будет пройти углубленное медобследование. По информации СМИ, команды должны будут тренироваться в Рыбинске с 16 июля, однако режим на сборах не устраивает большую часть команды.