Футбольный клуб «Ростов» ушел на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса в команде.

Официальное заявление появилось на сайте команды. Пресс-служба клуба подтвердила информацию о том, что результаты последнего тестирования на коронавирус показали, что в команде у ести футболистов есть отклонения от нормы.

Футболисты были изолированы от команды, в близком контакте с ними находилось 42 человека из клуба — это и все игроки основного состава, и тренерский штаб, и персонал команды. В «Ростове» отметили, что клуб сразу поставил в известность руководство лиги и предпринял меры по недопущению распространения инфекции, разработанные Роспотребнадзором.

Таким образом, игра «Сочи» — «Ростов» в 23-м туре РПЛ не состоится.