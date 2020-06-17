Российский продюсер ледовых шоу, хореограф Илья Авербух рассказал о постановке произвольной программы для Юлии Липницкой под музыку из «Списка Шиндлера».

В интервью ютуб-каналу Надежды Стрелец Авербух отметил, что на Олимпийских играх Липницкая блестяще каталась и прыгала, а также фантастически исполняла вращения.

«Конечно, еще и гениальная музыка. Я в этом ряду далеко не первый. И это не кокетство. Я не испортил эту фантастическую музыку, не испортил Юлю, не подвел Этери», — отметил Авербух, добавив, что в постановке программы Этери Тутберидзе дала ему большой карт-бланш.

По словам Авербуха, сейчас все воспринимают Тутберидзе как законодателя всего, однако тогда она позвонила ему и попросила о помощи. «Она сказала: «Илюша, мне нужна помощь, потому что Юля мечется, я боюсь ее ухода к другому тренеру. Можешь ли ты приехать и помочь?» Я от ее звонка…», — заключил Авербух.