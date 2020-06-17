Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова высказала мнение о новом тренере женской сборной России по биатлону Алексее Волкове.

По словам в интервью «Комсомольской правде», команде нужен именно хороший стрелок, а Волков таким и является.

«В последнее время, правда, хуже стрелял, я думаю, психологически был задавлен. То есть его пинали со всех сторон то туда, то сюда, вместо того чтобы на Кубок мира везти, они его – на Кубок IBU», — отметила Резцова, добавив, что так нельзя поступать со спортсменами высокого уровня.

«Я считаю, неправильно с ним поступили, не по-честному, не по-спортивному – просто тихо-мирно его отодвинули из команды», — сказала Резцова, назвав Волкова душой команды. Также эксперт считает, что новый тренер поможет российским биатлонисткам.

Напомним, в 2020 году Алексей Волков завершил спортивную карьеру и стал тренером.