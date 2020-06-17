Гном Гномыч и Рудковская сняли новое видео под «Золотые купола»

В «Инстаграме» юного российского фигуриста Александра Плющенко появилось новое забавное видео.

Сам Саша Плющенко и его мама, продюсер Яна Рудковская отдыхают в плетеных креслах, а на фоне звучит обработка песни «Золотые Купола» в исполнении Михаила Круга.

Напомним, Саша Плющенко занимается фигурным катанием и тренируется под руководством своего отца в академии «Ангелы Плющенко». Спортсмены сборных команд сейчас занимаются под руководством Евгения Плющенко, а также Сергея Розанова и Дмитрия Михайлова в Кисловодске на базе «Юг Спорт».

Ранее сообщалось, что Гном Гномыч прошел пробы на съемки в сериале «Ералаш».