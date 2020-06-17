Норвежская лыжница, десятикратная чемпионка Тереза Йохауг поделилась своей мечтой об участии в легкоатлетическом марафоне.

Слова Йохауг приводит Dagbladet. «Однажды я пробегу марафон. Это случится, когда я завершу карьеру лыжницы, той осенью, когда я уйду, но все еще буду в хорошей форме», — рассказала Йохауг, отметив, что сейчас существует риск травмы из-за перенапряжения.

На данный момент дистанция в 10 000 м для Йохауг более чем достаточна. «Думаю, что это идеальное упражнение для меня, учитывая возможные травмы, которые могут привести к тому, что я не смогу пробежать марафон», — отметила лыжница.

Напомним, Тереза Йохауг является чемпионкой Норвегии по легкой атлетике на дистанции 10 000 метров. Недавно лыжница приняла участие в легкоатлетическом турнире Impossible Games, где пробежала эту же дистанцию за 31 минуту 40 секунд.