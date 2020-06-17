Российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился забавным видеороликом со своим участием.
В своем «Инстаграме» Ягудин выложил ролик, на котором он пытается ходить по воде, а точнее, по натянутой по глади воды клеенке.
«Когда ты практически на социальном дне, но все ещё пытаешься блистать», — написал под роликом Ягудин.
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Ранее Алексей Ягудин был замешан в скандале с американским фигуристом Адамом Риппоном, резко высказав свое мнение по поводу его пожертвований в фонд помощи чернокожим транс-людям.
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