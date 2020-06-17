Российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился забавным видеороликом со своим участием.

В своем «Инстаграме» Ягудин выложил ролик, на котором он пытается ходить по воде, а точнее, по натянутой по глади воды клеенке.

«Когда ты практически на социальном дне, но все ещё пытаешься блистать», — написал под роликом Ягудин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin) 17 Июн 2020 в 8:54 PDT

Ранее Алексей Ягудин был замешан в скандале с американским фигуристом Адамом Риппоном, резко высказав свое мнение по поводу его пожертвований в фонд помощи чернокожим транс-людям.