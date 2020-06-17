Российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о том, как ей удавалось перейти к исполнению нового прыжка.

В своем «Инстаграме» Туктамышева написала, что нет особенных технических тайн в том или ином прыжке, вопрос может быть в голове. Самым переломным для фигуристки, по его признанию, стал тройной аксель — этот прыжок долго не получался чистым.

«Потом, в какой-то момент почувствовала внутреннюю уверенность и силу, я сама поверила, что действительно смогу и все удалось», — отметила фигуристка, добавив, что по такому же пути она прошла и с четверным прыжком — тулупом.

«Все произошло, когда я созрела мысленно и сама допустила эту возможность прежде всего в своей голове», — написала Туктамышева, подчеркнув, что очень важна поддержка тренера в этот момент.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik) 17 Июн 2020 в 8:30 PDT

Отметим, в прошлом сезоне Елизавета Туктамышева неоднократно исполняла тройной аксель, а также делала попытки четверного тулупа на соревнованиях.