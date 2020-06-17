Футбольный клуб «Химки» не будет выступать в Российской Премьер-лиге в следующем сезоне несмотря на получение лицензии от РФС на выступление в высшей лиге.

Слова министра спорта Московской области Романа Терюшкова приводит портал РИА Новости.

«История такая: в Российском футбольном союзе две лицензии — РФС-I и РФС-2. Они отличаются друг от друга только особенностью бюджета, который заявляет клуб», — рассказал Терюшков, добавив, что при получении лицензии заявили сумму, которой хватило для получения лицензии РФС-I.

«Выступать мы будем в ФНЛ в любом случае», — сказал Терюшков.

Напомним, «Химки» заняли второе место по итогам сезона ФНЛ, который завершился досрочно, однако у клуба возникли проблемы с поиском спонсоров и лицензированием. Сегодня стало известно, что «Химки» получили необходимую лицензию.