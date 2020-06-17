Российская фигуристка, призер чемпионата мира Алена Леонова высказала мнение о том, сможет ли Алина Загитова возобновить карьеру и снова начать конкурировать на мировом уровне.

«Алине как раз ввиду этого карантина выпал шанс. Все затормозились, все заново набирают форму, и ей представляется возможность влиться в эту элиту», — заявила фигуристка в интервью «Спорт-Экспресс», добавив, что Загитова сможет вернуться, просто тренируясь и показывая те результаты, которые уже имела.

Как считает Леонова, Загитовой необязательно гнаться за четверными, она может делать то, что уже умеет, и будет на высоте.

«Зная характер Алины, она будет всегда стремиться еще выше, становиться с каждым сезоном лучше. Я не сомневаюсь, что она вернется. Она сто процентов вернется», — заключила Леонова.

Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года.