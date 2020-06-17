Российская фигуристка, призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова высказала мнение, как приход японки Рики Кихиры в группу Брайана Орсера может повлиять на результаты Евгении Медведевой.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Леонова отметила, что тренировки Кихиры у Орсера никак не повлияют на Медведеву.

«Женя в моем понимании спокойная фигуристка и уверенная в себе как танк, ее ничем не собьешь. Наоборот, пускай у нее будет сильный спарринг-партнер», — сказала фигуристка, добавив, что Медведева уже говорила о том, что учит четверной сальхов.

«У Рики были хорошие попытки этого прыжка. У них будет хороший тандем, мне кажется», — заключила Леонова.

Напомним, в новом сезоне Рика Кихира будет тренироваться и в Японии у Мие Хамады, и в Канаде у Брайана Орсера.