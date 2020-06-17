Российский лыжник, призер Олимпийских игр и чемпионата мира Александр Большунов рассказал о своей поездке в Крым.

В «Инстаграме» Большунов выложил фото с горы Ай-Петри и отметил, что хотел своими глазами увидеть одно из мест, где снимали фильм «Кавказская пленница». «5 часов на велосипеде и я на Ай-Петри!», — написал Большунов.

Примечательно, что лыжник сопроводил текст поста переводом на английский и норвежский языки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aleksandr Bolshunov (@san_sanych_bolshunov) 17 Июн 2020 в 9:39 PDT

Напомним, ранее Международная федерация лыжных видов спорта выслала в Россию Большой хрустальный глобус, который Александр Большунов завоевал по итогам сезона-2019/20 на Кубке мира.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что трофей уже находится в Москве.