Российская фигуристка, призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова предположила, кто из российских фигуристок выиграет соревнования в женском одиночном катании на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Леонова назвала возможную кандидатуру.

«Так, а кто у нас туда поедет? Валиева может ехать? Значит, она и выиграет», — ответила Леонова, отметив, что также она хотела бы выступления на играх в Пекине от Елизаветы Туктамышевой.

«Буду болеть за то, чтобы она отобралась»,- сказала Леонова, отметив, что имея четверные прыжки в активе, Туктамышева вполне сможет побороться за место в составе сборной.

Напомним, Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В олимпийский сезон Камила Валиева получит право выйти во взрослые.