Российская фигуристка, воспитанница группы Этери Тутберидзе Дарья Усачева показала тренировку с гимнастками на базе в УТЦ Новогорск.

В своем «Инстаграме» Усачева выложила фотографии с гимнастками Анастасией Гузенковой, Дианой Симошиной и Дарьей Трубниковой, а также поделилась коротким видео, на котором она пытается укротить гимнастическую ленту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????????? ???????????????????????????????? (@d_usacheva_) 17 Июн 2020 в 9:43 PDT

Напомним, с конца мая группа Этери Тутберидзе тренируется в закрытом режиме на базе УТЦ «Новогорск», спортсмены восстанавливают форму после карантина и ставят программы к новому сезону.

Сегодня, 17 июня, стало известно, что Этери Тутберидзе вернулась к тренировкам со своими учениками, поскольку прошла обязательный карантин по возвращении из США.