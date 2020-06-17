Власти Санкт-Петербурга отреагировали на решение УЕФА перенести финал футбольной Лиги чемпионов на «Газпром-Арене» с 2021 на 2022 год.

Слова губернатора Петербурга Александра Беглова приводит пресс-служба администрации. Беглов поблагодарил УЕФА на принятое решение, отметив, что оно полностью отвечает интересам города.

По словам Беглова, после успеха Кубка конфедераций, чемпионата мира по футболу и предстоящего Евро-2020 Петербургу будет важно провести на высоком уровне этот решающий поединок.

«Поэтому в 2022 году сосредоточим все наши силы, знания и опыт на подготовке к финалу Лиги чемпионов», — сказал Беглов.

Напомним, исполком УЕФА сегодня, 17 июня, перенес финал Лиги чемпионов в Стамбуле на 2021 год, а финал в Санкт-Петербурге на 2022 год.