Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о том, как проходит подготовка первого сбора национальной команды в Рыбинске.

Слова Драчева приводит агентство ТАСС. По словам главы СБР, в нынешней обстановке нужно пройти через множество согласований. «Сейчас мы готовим письма на имя губернатора Ярославской области, в местный Роспотребнадзор», — отметил Драчев, добавив, что спортсмены и тренеры готовы начать работу.

Для проведения сбора нужно получить разрешение от ФМБА, а также разрешение на выдачу винтовок из оружейных комнат. «Все это, к сожалению, пока не позволяет озвучить точную дату начала сбора», — сказал президент СБР, добавив, что помимо Рыбинска в организации рассматривают еще и базу в Ижевске.

Отметим, ранее сообщалось, что первый сбор российских биатлонистов начнется 16 июля.