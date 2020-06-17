Спортивный агент, руководитель информ-агентства «Весь спорт» Андрей Митьков рассказал о том, откуда узнал новость о беременности олимпийской чемпионки Юлии Липницкой.

В интервью «Комсомольской правде» Митьков заявил, что не имеет никакого отношения к Липницкой и сталкивался с ней лицом к лицу только один раз. «Новость о беременности узнали журналисты моего агентства, которые занимаются развитием площадки «Яндекс. Дзен», — рассказал агент, добавив, что не знает верного источника.

«Мне сразу начали звонить коллеги, уточнять — правда это или нет, а я даже не знал, что эта новость опубликована. Но вскоре и сама Юля подтвердила эту новость», — отметил Митьков, добавив, что его сотрудница сработала хорошо, не соврала и источник ее не подвел.

«А ребят я поздравляю, появление ребёнка — это самое крутое событие в жизни!», — заключил Митьков.