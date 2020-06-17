Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о том, что Александра Трусова хотела перейти в его группу еще в 2018 году.

В эфире радио «Комсомольская правда» Плющенко заявил, что не переманивал Трусову финансово, поскольку у фигуристки состоятельная семья. «Им эти деньги, как многие думают, вообще не нужны. Они вполне хорошо себя чувствуют», — отметил тренер, добавив, что у него и в мыслях не было кого-то переманивать.

По словам Плющенко, еще два года назад ему звонил отец Трусовой и предлагал перевести дочку в его группу.

«Я ответил, что пока что я ее не могу взять по причине того, что у меня маленькая площадка, мы просто не сможем тренироваться. Давайте думать дальше. И они ушли думать», — сказал Плющенко, отметив, что в 2020 году Трусовы пришли снова и были готовы перейти в академию.

Напомним, с 2016 года Александра Трусова тренировалась у Этери Тутберидзе.