Российский боец-тяжеловес, выступающий в UFC, Алексей Олейник рассказал о том, какой гонорар ему будет положен за бой против Деррика Льюиса на турнире UFC Fight Night.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Олейник отметил, что гонорар за бой, к сожалению, будет обычным.

«Хотя есть относительно небольшая доплата за главный бой — от 10 до 20 тысяч долларов. При гонорарах в 100-150 тысяч долларов, или в 400-500 тысяч, как у Льюиса, это небольшая доплата», — добавил Олейник,.

Отметим, бой Олейник — Льюис возглавит кард турнира UFC Fight Night в Лас Вегасе, который пройдет 8 августа. Этот турнир UFC станет третьим, который возглавит Олейник.

Ранее Алексей Олейник уже провел бой в мае 2020 года, одержав победу над Фабрисиу Вердумом.