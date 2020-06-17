Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов отстаивать честь своей семьи на ринге после критики за политический ролик.

В эфире радио «Комсомолькая правда» Плющенко заявил, что ожидал критики от хейтеров в ответ на ролик о поправках в Конституцию, поскольку даже под безобидными роликами с танцами люди писали всякие гадости.

«Когда рогают мою семью и моего любимого сына, я готов встать за них. И не просто там какими-то словесными историями, да, я готов даже выйти в ринг, например, с тем же Навальным», — сказал Плющенко, отметив, что с удовольствием побоксировал, поскольку его тренирует многократный чемпион мира Александр Липовой.

» Вы можете мне написать, если уж вам надо, если у вас так прямо чешется… Но не трогайте, не упоминайте моего сына и мою жену», — заявил Плющенко.