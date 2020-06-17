Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что его академия работает в минус, и озвучил убытки организации.

В интервью радио «Комсомольская правда» Плющенко отметил, что решение тренировать детей было спонтанным и случайным, у его товарища был небольшой каток, где они занялись начальной подготовкой.

«Два года я просидел в этой школе, но я понимал, что роста не будет никакого, потому что мы катаемся на маленькой площадке», — отметил Плющенко, добавив, что он вынужден был уйти с того катка, арендовать лед и сделать школу.

«Это безумные деньги, которые сейчас трачу ежемесячно. Мне этот бизнес, как многие скажут, он не приносит никаких доходов. Он у меня в убыток и на 12 миллионов рублей в год», — сказал Плющенко, отметив, что он может себе это позволить, а также хочет воспитать спортсменов.