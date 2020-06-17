Главные новости из мира спорта за 17 июня — в традиционном дайджесте от Nevasport.

УЕФА официально объявил формат доигровки Лиги чемпионов-2019/20

УЕФА официально объявил формат доигровки текущего сезона Лиги чемпионов, приостановленного из-за пандемии коронавируса. Как и предполагалось, решающая стадия турнира будет проходить в формате «Финала восьми», который состоится в Лиссабоне (Португалия) в период с 12 по 23 августа. Команды будут проводить по одному матчу друг с другом, а не по два, как это было при традиционном формате.

Финал Лиги чемпионов в Петербурге официально перенесен на 2022 год

Финал Лиги чемпионов 2021 года, который должен был состояться в Санкт-Петербурге, перенесен в Стамбул. Северная столица сможет принять решающий матч турнира спустя год, в 2022-м. Перенос был совершен исполкомом УЕФА в связи с тем, что Стамбул должен был принять финал Лиги чемпионов в 2020 году, однако он был перенесен в Португалию из-за пандемии коронавируса.

«Наполи» выиграл Кубок Италии, победив «Ювентус» в серии пенальти

«Наполи» стал победителем Кубка Италии по футболу в сезоне-2019/20. Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме, исход был решен в серии пенальти — счёт 4:2 в пользу неаполитанцев. В серии пенальти два игрока «Ювентуса» свои шансы не реализовали — это были Пауло Дибала и Данило, точными ударами отметились Леонардо Бонуччи и Аарон Рэмси. В составе «Наполи» четыре игрока были точны в серии — это Лоренцо Инсинье, Матео Наполитано, Никола Максимович и Аркадиуш Милик, забивший победный мяч.

«Химки» будут выступать в ФНЛ несмотря на получение лицензии в РПЛ

Футбольный клуб «Химки» не будет выступать в Российской Премьер-лиге в следующем сезоне несмотря на получение лицензии от РФС на выступление в высшей лиге. Министра спорта Московской области Роман Терюшков заявил о том, что команда в любом случае будет выступать в ФНЛ, а прошла лицензирование в РПЛ, поскольку указала соответствующий подходящий бюджет.

«Ростов» ушел на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса

Шесть футболистов «Ростова» сдали положительный тест на коронавирус, в связи с чем команда вынуждена была уйти на двухнедельный карантин. Футболисты были изолированы от команды, в близком контакте с ними находилось 42 человека из клуба — это и все игроки основного состава, и тренерский штаб, и персонал команды. Что будет с дальнейшим участием «Ростова» в РПЛ, пока неизвестно.

Тутберидзе прошла карантин и возобновила работу с фигуристами

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган заявил, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе возобновила работу после прохождения карантина. «Она начала работать с фигуристами в Новогорске, как только у нее закончился карантин и она прошла тестирование, которое показало отсутствие коронавирусной инфекции», – сказал Коган, слова которого приводит «Р-Спорт».