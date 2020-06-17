«Наполи» стал победителем Кубка Италии по футболу в сезоне-2019/20. Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме, исход был решен в серии пенальти — счёт 4:2 в пользу неаполитанцев.

Основное время матча завершилось вничью, команды счет так и не открыли. «Наполи» нанес семь ударов в створ соперника, «Юве» — три.

В серии пенальти два игрока «Ювентуса» свои шансы не реализовали — это были Пауло Дибала и Данило, точными ударами отметились Леонардо Бонуччи и Аарон Рэмси. В составе «Наполи» четыре игрока были точны в серии — это Лоренцо Инсинье, Матео Наполитано, Никола Максимович и Аркадиуш Милик, забивший победный мяч.

Отметим, главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо выиграл первый трофей в качестве тренера.