Матчи чемпионата Испании и чемпионата Португалии — в традиционном обзоре ставок и прогнозов от Nevasport.

В Ла Лиге «Алавес» примет «Реал Сосьедад». Журналист Александр Вишневский считает, что после поражения 0:2 от «Эспаньола» вдесятером можно было бы предположить, что изнуренный игрой в меньшинстве «Алавес» подсядет физически к следующей игре. При этом Вишневский отмечает, что в пользу «Алавеса» говорит календарь, так как эта команда сыграет на четвертый день после прошлого матча, а «Реал Сосьедад» — на третий. В то же время Вишневский добавляет, что у сан-себастьянцев больше возможностей для ротации состава. По мнению журналиста, в этой встрече примерно равновероятны ничья и минимальная победа «Реала Сосьедад». Такая ставка идет с коэффициентом 1.75.

В другом матче испанского чемпионата мадридский «Реал» сыграет с «Валенсией». Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отмечает, в 15 последних играх между «Реалом» и «Валенсией» только однажды команды не обменивались забитыми мячами, и потому ставка «обе забьют» должна зайти, тем более ничья ни одну из команд не устроит. Коэффициент на такой исход – 1.72.

В рамках португальской Примейры «Боавишта» дома сыграет против «Сетубала». Букмекеры считают фаворитами хозяев и дают на их победу довольно высокий коэффициент 2.05. Триумф гостей оценивается в 4.20, ничья — в 3.05.

Кроме того, свой матч чемпионате Португалии проведет лиссабонский «Спортинг», который примет «Тонделу». Хозяева — явные фавориты встречи. Аналитики предлагают на их победу коэффициент 1.40. Если выиграет «Тондела», ставка поверившего в гостей игрока приумножится на 8.30. Ничья также рассматривается как маловероятный исход и идет за 4.50.