Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо завоевал первый трофей в своей тренерской карьере, проведя всего 17 матчей у руля неаполитанского клуба. «Наполи» выиграл Кубок Италии, в финале обыграв туринский «Ювентус» в серии пенальтию

Игра, проходившая в Риме на стадионе «Олимпико», завершилась вничью со счетом 0:0. Согласно регламенту, дополнительное время не было предусмотрено, команды сразу перешли к серии одиннадцатиметровых ударов.

42-летний Гаттузо ранее возглавлял «Сьон», «Палермо», ОФИ, «Пизу» и «Милан», однако ни с одним из клубов не завоевывал трофеев.

Для «Наполи» это шестая победа в Кубке Италии и истории клуба. На пути к финалу подопечные Гаттузо обыграли «Перуджу», «Лацио» и «Интер».