Организаторы открытого чемпионата США по теннису озвучили список нововведений на турнире, на котором будут приняты ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

Главной особенностью станет то, что на матчах не будут работать линейные судьи. Их заменит электронная система HawkEye Live, которая позволяет отслеживать, попал ли мяч в корт. Однако линейные судьи по-прежнему будут работать на аренах имени Артура Эша и Луи Армстронга.

Также известно, что вместо болбоев, подающих мячи, будут работать взрослые. Соревнования будут проходить без квалификации и сокращенной парной сеткой, на них не будут допускаться представители прессы.

В одиночном разряде 120 теннисистов выйдут в сетку напрямую, еще восемь человек получат «Уайлд кард». Низкорейтинговым игрокам, которые не попадут на турнир, будет выплачена компенсация.