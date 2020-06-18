Защитник «Арсенала» Давид Луис прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 28-го тура чемпионата Англии.

33-летний бразилец, получивший красную карточку, взял на себя вину за итоговый результат. Луис появился на поле на 24-й минуте, заменив травмированного Пабло Мари. В концовке тайма из-за ошибки защитника «Арсенал» пропустил первый гол. Во втором игровом отрезке Луис сфолил в собственной штрафной и получил красную карточку, а «Ман Сити» реализовал пенальти.

«Это не вина команды, а моя. Тренер потрясающий, парни играли хорошо. Это была моя вина. В последние два месяца я должен был принять иное решение. Этого я не сделал. Все дело в моем контракте», — сказал после матча Луис, слова которого приводит Sky Sports.

Он пояснил, что должен был поскорее определиться со своим будущим, но не сделал этого.

«Не хочу использовать это как оправдание. Виноват я, вот и все», — добавил бразилец.

Он подчеркнул, что хочет остаться в «Арсенале», и тренер в курсе о его желании.