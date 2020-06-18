Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков рассказал, чем планирует заниматься по окончании игровой карьеры.

«Заканчивать мне не хочется. Контракт с «Крыльями» у меня до 1 августа. Буду думать после заключительной игры. Агент Алексей Сафонов работает в этом направлении», — сказал Рыжиков, слова которого приводит «Волжская коммуна».

Вратарь подчеркнул, что очень хочет остаться в «Крыльях», однако всё зависит не только от него. Пока он не рассматривает другие варианты, так как не знает, когда откроется трансферное окно.

«Мой ориентир — Премьер-Лига, но не зарекаюсь и от ФНЛ», — сказал Рыжиков.

Он также отметил, что после окончания карьеры планирует остаться в футболе и заняться тренерской деятельностью. В идеале — стать главным тренером, подчеркнул Рыжиков. У игрока уже есть лицензия категории «А», которую надо будет подтвердить через год.