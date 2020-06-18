Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поддержала двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко после скандала, вызванного его роликом в поддержку поправок в Конституцию РФ.

Канделаки заявила, что Плющенко — невероятно успешный человек, который добился всего собственным талантом и трудолюбием.

«Когда люди смотрят на твою жизнь и им кажется, что это какая-то картинка, которая случайно образовалась, то нет, это не так. Вы как раз абсолютный пример новой российской мечты. И ты, и твоя жена. У вас не тот случай, когда кто-то из вас не Золушка. Вы оба Золушки в классическом понимании этой сказки», — заявила Канделаки в ходе прямого эфира.

Она призвала Плющенко не обращать внимание на сплетников и завистников, а также отметила, что не увидела в его ролике и посте ничего, кроме элемента здоровой гражданственности.

Напомним, Плющенко с супругой и сыном Сашей, известного как Гном Гномыч, призвали поучаствовать в голосовании 1 июля.