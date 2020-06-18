Чемпионка мира по профессиональному боксу Фируза Шарипова оценила навыки российского пилота Формулы-1 Даниила Квята в её виде спорта.

Ранее Квят признался, что хотел бы попробовать свои силы в любительском боксерском поединке.

«Данные у него хорошие.Так понимаю, он тренируется для себя. Видно, что удары хлесткие. Если бы он тренировался с юношеского возраста, то достиг бы больших результатов. Пусть побольше боксирует, набирается опыта в парах», — сказала Шарипова, слова которой приводит Autosport.

Напомним, Квят выступает за команду «Альфа Таури», которая в прошлом сезоне называлась «Торо Россо». Нынешний сезон еще не стартовал из-за пандемии коронавируса, он начнется в июле двумя гонками в Австрии.