Релиз новой PlayStation 5 состоится, по обещаниям разработчиков, в конце 2020 года. Пока нам показали только дизайн приставки и рассказали о нескольких играх, которые выйдут на консоль, а о внутренних характеристиках PS5 мы ничего не знаем, но, сравнив старые консоли друг с другом, можно как минимум предположить, что будет из себя представлять PlayStation нового поколения.

Отметим, в данный момент Sony не прекратил поддержку только последней, четвертой PlayStation. Самая продаваемая игра на эту версию консоли — Uncharted 4. Ранее лучше всего продавались GTA V, GTA San Andreas и Gran Turismo.

Ранее стало известно, что новая PS5 поступит в продажу 20 ноября. Её стоимость будет составлять 499,99 евро.

Напомним, на прошедшей недавно презентации консоли Sony не назвала ожидаемую цену и официальную дату выхода приставки.