Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда, выступающий за «Ботафого», высказался о возобновлении чемпионата штата Рио-де-Жанейро.

«16 июня. Инфицированы: 34918. Умерло: 1282. Я сошел с ума, если хочу знать логическую причину, почему мы возобновляем лигу? — написал 34-летний японец в своём микроблоге в «Твиттере».

Напомним, чемпионат Кариока был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса. В ночь с 18 на 19 июня по московскому времени он возобновится матчем «Бангу» — «Фламенго».

Первый матч с участием «Ботафого» должен состояться 22 июню, однако клуб не хочет играть до июля и может подать в суд на федерацию, если его просьбу не удовлетворят.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных по всему миру превышает 8 миллионов, свыше 430 тысяч человек погибли, более 3,9 миллионов — выздоровели.