Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда, выступающий за «Ботафого», высказался о возобновлении чемпионата штата Рио-де-Жанейро.
«16 июня. Инфицированы: 34918. Умерло: 1282. Я сошел с ума, если хочу знать логическую причину, почему мы возобновляем лигу? — написал 34-летний японец в своём микроблоге в «Твиттере».
Напомним, чемпионат Кариока был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса. В ночь с 18 на 19 июня по московскому времени он возобновится матчем «Бангу» — «Фламенго».
Первый матч с участием «Ботафого» должен состояться 22 июню, однако клуб не хочет играть до июля и может подать в суд на федерацию, если его просьбу не удовлетворят.
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