Согласно статистике на четверг, 18 июня, в России зафиксированы 7790 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 достигло 561 091, сообщает официальный ресурс Стопкоронавирус.рф.

За последние сутки скончались 182 заболевших, всего за время пандемии в России зафиксированы 7 660 летальных случаев. 313 963 человека смогли справиться с болезнью, 9 621 пациент выписаны по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Наибольшее число инфицированных приходится на Москву: в столице выявлено 210 785 случаев, из них 1040 — за последние сутки. В Московской области 52 083 инфицированных, из них 667 случаев — новые. В Санкт-Петербурге добавился 231 пациент, всего заражены 21 506 человек.