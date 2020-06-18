Портал TheScore составил рейтинг лучших игроков НХЛ, которые станут свободными агентами перед следующим сезоном. В список вошли три россиянина. Разбираемся, есть шанс увидеть кого-то из них в КХЛ.

Евгений Дадонов («Флорида Пантерс»)

Дадонов провел великолепный сезон в составе «Пантер», за 69 встреч набрав 62 (25+47) очка. Конечно, такого результата он не добился бы без высококлассных партнеров в лице Александра Баркова и Джонатана Юбердо, но россиянин очень крутой бомбардир и вне этой сложившейся тройки. Однако в этом году Евгению исполнился 31 год. При такой возрасте его контракт в 4 млн долларов за сезон ощутим для бюджета «Флориды», и потому клуб вполне может отпустить хоккеиста.

Дадонова можно было бы легко представить почти в любой команде Континентальной хоккейной лиги, способной потянуть его финансовые потребности. Это и ЦСКА, и СКА, и тот же «Авангард». Только есть большая проблема: с ужесточившимся потолком зарплат 280 млн рублей хоккеисту платить не будет никто, а на понижение он может пойти и в НХЛ.

Илья Ковальчук («Вашингтон Кэпиталз»)

Уже совершенно понятно, что полноценного возвращения Ковальчука в НХЛ не состоялось. Да, нестыдная статистика результативности (10+26 за 46 матчей), но этого сильно мало, чтобы рассчитывать на приглашение в клуб на лидирующие роли. В составе «Вашингтона» Кови вовсе провел лишь семь игр, забил один гол и отдал три передачи.

Зарплата 37-летнего хоккеиста в столичной команде — 700 тысяч долларов, и такой оклад легко потянет большинство клубов КХЛ даже при новом потолке. Возвращение в СКА стоит исключить, а вот приход в «Спартак» был бы красивой историей: возвращение в родной клуб к одному из любимых тренеров, чем не сказка? Да и «Авангард» наверняка будет не прочь заполучить Ковальчука, если Хартли продолжит тренировать омичей.

Владислав Наместников («Колорадо Эвеланш»)

В этом сезоне Владислав сменил три клуба, и во всех смотрелся достойно. Хоккеист поиграл на всех позициях в нападении, набрал 48 (17+31) очков в 65 матчах, а его непродленный контракт, скорее всего, дело времени. Кто-кто, а Наместников — точно не клиент КХЛ. Он не подходит туда ни по зарплате (4 млн), ни по амбициям, ни по менталитету. Хоккеист выступает в Северной Америке уже десять лет, и возвращаться вряд ли входит в его планы.