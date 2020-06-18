Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на заявление тренера Анатолия Хованцева. Ранее тот сказал, что все успехи, которые были при Тихонове, произошли из-за смены поколений.

«А смена поколений благодаря кому произошла? Я ушел 12 лет назад. Что они сделали за это время? Абсолютная безграмотность. Толя – неплохой парень, я его по сей день считаю своим другом. Наверное, у него не все в порядке по жизни», — заявил Тихонов, слова которого приводит Sport24.

Тихонов добавил, что был против назначения Хованцева в женскую сборную России. Специалист подчеркнул, что прогнозировал увольнение тренера через год, как и произошло. За это время Хованцев не заработал уважение ни со стороны спортсменов, ни со стороны регионов.

Специалист подчеркнул, что не считает все былые успехи российских биатлонистов только своей заслугой, однако они были достигнуты при нем, в то время как Хованцев ничего не добился.

«Где результаты работы Хованцева? Почему при нем не было смены поколений?» — сказал Тихонов.