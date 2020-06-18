Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, признался, что пока не хочет иметь детей, так как полностью погружен в работу.

«Но все наши спортсмены для меня как дети. На данный момент я не хочу иметь собственных детей, потому что мне хватает волнений, нервов и образовательных моментов с учениками. Чувствую себя многодетным папой или даже мамой», — сказал Глейхенгауз, слова которого приводит IFS Magazine.

Напомним, на данный момент группа Этери Тутберидзе находится на предсезонном сборе в подмосковном Новогорске. Под руководством Тутберидзе, Глейхенгауза и Сергея Дудакова тренируются Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Камила Валиева и многие другие фигуристы. Недавно группу покинула Александра Трусова, она продолжит карьеру в академии Евгения Плющенко.