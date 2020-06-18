Мать Ефимовой: Живу на пенсию 8,5 тыс, дочь перестала со мной общаться

Мать российской пловчихи Юлии Ефимовой Татьяна Ефимова рассказала, что не общается с дочерью уже три года.

По словам матери Ефимовой, сейчас она вместе со своим гражданским мужем живет на пенсию в 8,5 тысяч рублей. Женщина отметила, у нее четыре собаки, восемь котов и огород. Она рассказала, что пыталась возобновить общение с дочерью, но этого ей сделать не удалось. Три года назад пловчиха уехала в США, после чего контакты резко прекратились.

«Раньше Юлька мне покупала красивые вещи и бытовую технику. Но потом, в 2017 году, что-то случилось, и она перестала со мной общаться», — сказала Татьяна Ефимова, слова которой приводит «КП-Ростов».