Футбольный клуб «Сочи» опубликовал официальное заявление, в котором выступил против переноса матча 23-го тура РПЛ с «Ростовом» 19 июня.

Как сообщается на сайте сочинцев, команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее 16 полевых футболистов и два вратаря. Отмечается, учитывая, что РФПЛ официально разрешила привлечение игроков молодежной команды для участия в играх РПЛ сезона-2019/20, в клубе считают, что игра с «Ростовом» должна состояться, иначе будет нарушен регламент проведения соревнований.

«В сложившейся ситуации футбольный клуб «Сочи» выступает за проведение игры с «Ростовом» 19 июня в 20:00 на стадионе «Фишт» с участием игроков, тесты которых дали отрицательный результат. Со своей стороны клуб гарантирует соблюдение всех требований Роспотребнадзора по обеспечению безопасности этой игры», — гласит официальное заявление «Сочи».

Отметим, футболисты и тренерский штаб «Ростова» ушли на карантин. Последние тесты, проведенные в команде, выявили шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией.