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  • 15:13,  18 июня 2020
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Футбол
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Футболка Ерохина стала самым дорогим лотом на аукционе Лопыревой

Александр Ерохин
Сборная России - сборная Германии 20.11.18. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Телеведущая и модель Виктория Лопырева в своем Instagram проводит благотворительный аукцион в поддержку мальчика Марка Пискарева из Чебоксар, больного спинальной мышечной атрофией первого типа.

Самым дорогим лотом аукциона стала майка полузащитника сборной России Александра Ерохина с матча против Шотландии и мяч чемпионата России-2018 с автографами всех игроков национальной команды. За них болельщик Денис Загорский заплатил 250 тысяч рублей, а еще 100 тысяч на помощь Марку перевела жена Ерохина Вероника.

Отметим, в данный момент «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 50 очков. Отрыв от второго места составляет девять очков. Следующий матч команда Семака проведет 20 июня против московского ЦСКА.

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