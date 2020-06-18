Футболка Ерохина стала самым дорогим лотом на аукционе Лопыревой

Телеведущая и модель Виктория Лопырева в своем Instagram проводит благотворительный аукцион в поддержку мальчика Марка Пискарева из Чебоксар, больного спинальной мышечной атрофией первого типа.

Самым дорогим лотом аукциона стала майка полузащитника сборной России Александра Ерохина с матча против Шотландии и мяч чемпионата России-2018 с автографами всех игроков национальной команды. За них болельщик Денис Загорский заплатил 250 тысяч рублей, а еще 100 тысяч на помощь Марку перевела жена Ерохина Вероника.