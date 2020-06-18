Бразильские футболисты Матеус Анжус и Мурило Оливейра Фрейтас могут перейти в «Сочи».

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, летом команду могут пополнить полузащитник Матеус Анжус и нападающий Мурило Оливейра Фрейтас, если «Сочи» останется в РПЛ по итогам сезона.

Отметим, 21-летний Анжус играет в составе «Ботафого» на правах аренды. Игрок принадлежит «Атлетико Паранаэнсе» и играет в центре полузащиты. В нынешнем сезоне он отыграл 29 встреч во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

24-летний левый вингер Мурило выступает за португальский клуб «Пасуш де Феррейра». Бразилец провел 22 встречи во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

После 22 туров «Сочи» с 24 очками идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.