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  • 15:12,  18 июня 2020
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Фигурное катание
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Глейхенгауз: Общение с учениками не может перерастать в дружеские отношения

Глейхенгауз: Общение с учениками не может перерастать в дружеские отношения
Алина Загитова и Даниил Глейхенгауз. Фото: instagram.com/daniil_gleikhengauz

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, рассказал о взаимоотношениях с учениками.

Специалист подчеркнул, что фигуристы не делятся чем-то очень личным, хоть и много общаются с тренерами.

«Мы вместе смеемся, шутим, болтаем, ищем что-то в интернете, но всё это не может перерастать в дружеские отношения, потому что иначе страдает субординация. Спортсмен не должен испытывать страх, но должен понимать, что рядом с ним находится взрослый человек, который всегда поддерживает, знает, что сказать и как помочь», — сказал Глейхенгауз, слова которого приводит IFS Magazine.

По мнению хореографа, такой подход необходим для того, чтобы фигуристы могли совершенствоваться.

Напомним, на данный момент группа Этери Тутберидзе находится на предсезонном сборе в подмосковном Новогорске. Под руководством Тутберидзе, Глейхенгауза и Сергея Дудакова тренируются Алина Загитова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Камила Валиева и многие другие фигуристы. Недавно группу покинула Александра Трусова, она продолжит карьеру в академии Евгения Плющенко.

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