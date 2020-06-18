Глейхенгауз: Общение с учениками не может перерастать в дружеские отношения

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, рассказал о взаимоотношениях с учениками.

Специалист подчеркнул, что фигуристы не делятся чем-то очень личным, хоть и много общаются с тренерами.

«Мы вместе смеемся, шутим, болтаем, ищем что-то в интернете, но всё это не может перерастать в дружеские отношения, потому что иначе страдает субординация. Спортсмен не должен испытывать страх, но должен понимать, что рядом с ним находится взрослый человек, который всегда поддерживает, знает, что сказать и как помочь», — сказал Глейхенгауз, слова которого приводит IFS Magazine.

По мнению хореографа, такой подход необходим для того, чтобы фигуристы могли совершенствоваться.