«Зенит» и его полузащитник Далер Кузяев не спешат делиться новостями о возможном продлении контракта, хотя Кузяев — без пяти минут свободный агент. В руководстве клуба хотят говорить о всех пролонгациях лишь после юридического оформления чемпионства. В то же время, Кузяеву, намекавшему, что он держит курс на Запад, вбросили в публичное пространство новости сразу про три предложения.

По данным СМИ, Кузяевым заинтересовался главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, который рассматривает полузащитника как замену Моргану Сансону. Также якобы услуги Кузяева якобы интересны «Валенсии» и «Хоффенхайму». Переговоры с немецким клубом, дескать, уже идут, однако «Марсель» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, – повод пойти туда весомее.

Испания, Франция и Германия. В какую же лигу идти Кузяеву, если допустить, что эти предложения лежат перед ним?

Да, Лига чемпионов маячит драгоценным отблеском, у Виллаш-Боаша, знакомого с российским футболом, Кузяев наверняка будет играть важную роль. Но вязкость французской лиги отталкивает. Пример Головина показывает, как непросто техничному полузащитнику в этом чемпионате. Но и это, конечно, вариант. Как и вариант – «Валенсия», где Кузяеву поможет адаптироваться Денис Черышев.

Но для развития отменно подошла бы немецкая Бундеслига. Именно здесь было бы востребовано главное качество футболиста Кузяева – универсальность.

В начале века великий тренер Валерий Лобановский перед своим уходом назвал передовую ценность футбола будущего. Такой футболист, по думкам Лобановского, – это универсальный игрок. Слова мэтра воплотили в жизнь в немецкой подготовке футбола.

Чемпионат Германии весь состоит из универсалов, способных играть на разных позициях. Именно там Джошуа Киммих одинаково эффективен в центре поля и на краю обороны. Давид Алаба с легкостью переходит с позиции латераля в центр защиты, а Томас Мюллер способен сыграть абсолютно в любой роли за пределами центрального круга.

Далер Кузяев такой же универсал. Еще Рашид Рахимов в Грозном использовал Кузяева в центре поля и на фланге обороны. В «Зенит» Далер переходил в роли опорного полузащитника, а раскрылся у Манчини – в качестве флангового атакующего футболиста. Семак больше использовал Кузяева под единственным форвардом, пока в «Зенит» не пришел Азмун, а самого Кузяева не начали преследовать травмы.

Сегодняшний Кузяева полезен в любом месте в центре поля, он может играть на любых флангах и может выйти даже на краю обороны. Подобная универсальность обеспечит его игровой практикой именно в Германии, где данные ценности чуть ли не превыше всего.