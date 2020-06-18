Пресс-служба московского ЦСКА показала забавный видеоролик, в котором анонсируется предстоящий матч с «Зенитом» в рамках 23-го тура чемпионата России.

На странице клуба в «Твиттере» появилось видео, в котором игроки представлены в образе животных из популярной короткометражки ROLLIN` SAFARI. В ролике можно увидеть растолстевших футболистов ЦСКА, а также форварда «Зенита» Артёма Дзюбу.

Напомним, матч состоится в субботу, 20 июня, в Москве. Он станет для ЦСКА и «Зенита» первым после длительной паузы из-за пандемии коронавируса.

После 22-х туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 очков. ЦСКА с 36 баллами идет на пятой строчке.