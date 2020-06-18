«Крылья Советов» примут грозненский «Ахмат» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить на стадионе «Самара Арена» сегодня, 19 июня, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым (Москва), в роли его ассистентов выступят Антон Аверьянов (Москва) и Тихон Калугин (Москва). Резервным арбитром назначен Артем Любимов (Санкт-Петербург).

Напомним, матч станет первым после возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса. На трибунах смогут присутствовать болельщики, однако их количество должно составлять не более 10% от вместимости стадиона.