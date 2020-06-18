Российский боец ММА, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко высказал мнение по поводу возможного боя между фигуристом Евгенией Плющенко и политиком Алексеем Навальным.

Слова Шлеменко цитирует портал Sport24. Боец отметил, что у Навального есть преимущество в весе над Плющенко. «Думаю, у Навального больше шансов на победу», — отметил Шлеменко, добавив, что сам бой вряд ли будет интересным, поскольку его не впечатлили стычки Навального с казаками.

«Но и Плющенко, думаю, не великий боец. Поэтому моя оценка основывается чисто на внешних данных. Но раз Евгений вызвал его сам, значит, есть опыт тренировок и уверенность в своих силах», — добавил боец, отметив, что сейчас нужно посмотреть, как на реплику Плющенко ответит Навальный.

Напомним, ранее Евгений Плющенко вызвал Алексея Навального на ринг, после того как политик раскритиковал ролик его семьи про поправки к Конституции.