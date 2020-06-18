Российский тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о том, насколько длинным будет сбор его группы в Кисловодске.

Слова тренера цитирует портал РИА Новости.

«В Кисловодске мы пробудем до 15 июля», — сообщил Плющенко, таким образом, его группа будет тренироваться на базе «Юг Спорт» еще месяц. После карантина федеральная база «Юг Спорт» открылась 1 июня, сразу после этого на нее начали заезжать фигуристы.

В работе в Кисловодске Евгению Плющенко помогают тренеры Сергей Розанов и Дмитрий Михайлов, под их руководством тренируются Александра Трусова, Кирилл Сарновский, Софья Титова, Вероника Жилина, Артем Ковалев.

Фигуристы академии Плющенко в Москве начнут тренировки в академии с 23 июня.