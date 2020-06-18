Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида перейдет в чемпионат России. Об этом неожиданно сообщил, если не пошутил, журналист Левент Юмит Эрол, не уточнив в своем твите название российского клуба.

Будто и не было ЧМ-2018 и четвертьфинала Россия – Хорватия, после которого колоритного защитника заприметила камера, куда он и тренер Вукоевич, кричали: «Слава Украине!». Позже, проведшему шесть сезонов в киевском «Динамо» хорвату, пришлось за это извиняться.

Стоит отметить, что оба видео не были выложены в сеть самим Видой или кем-либо еще из хорватов — они были записаны для конкретных людей, а не для общего обозрения. Ролики разлетелись по интернету с подачи украинских граждан, они же присовокупили к ним комментарии провокационного характера.

Информацию про переход Виды в клуб РПЛ опроверг агент игрока. «Домагой любит Турцию и «Бешикташ». Он хочет остаться в своей команде, и его цель – стать чемпионом в Турции», – отметил Угур Авадан.

Действительно, странный слух. Несмотря на извинения Виде пришлось бы столкнуться с политически радикально настроенными болельщиками. Одними объяснениями здесь можно не обойтись.

Кто может интересоваться Видой в РПЛ? Первое, что приходит на ум – клуб, который недавно возглавил балканский тренер. Команда, которая из-за коронавируса потеряла сильного иностранного защитника. Капитаном в ней является еще один хорватский центральный защитник.

«Локомотив» реально может быть нацелен на Виду. Сербский тренер Николич лишился опытного Бенедикта Хеведеса – игрока, способного сыграть как на фланге обороны, так и в центре. Вида – игрок той же формации (может с краю, может в центре), а его соотечественник капитан «Локо» Чорлука вполне может поспособствовать переходу.

Еще один момент – руководство «Локомотива», которое и так уже испортило отношение со своими болельщиками неоднозначным расставанием с Юрием Семиным. Терять Кикнадзе и компании уже нечего. А довести конфликт до предела здесь может быть полезно.

Другое дело, сам Вида не очень вписывается в новую модель «Локомотива» приглашать молодых игроков. 31-летний Вида здесь больше подходит той трансферной политике, которая была при Юрии Семине. Однако руководство «Локомотива» уже не раз показывало, что в кадровых вопросах владеет какой-то свое логикой.