Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в съемках для японского бренда косметики и парфюмерии Shiseido.

Ролик является частью компании «Вместе. Без ограничений. Наше будущее прекрасно», которую бренд запустил с участием нескольких амбассадоров. Одним из них стала Загитова.

Видеоролик можно посмотреть в фан-аккаунте фигуристки в «Инстаграме». В нем Загитова танцует, а также рассказывает о том, что фигурное катание — это не только техника, но и передача эмоций на льду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от It’s all about Alina Zagitova???? (@teamzagitova) 18 Июн 2020 в 6:37 PDT

Также амбассадорами кампании стали актер Хуан Сюань, модель Лорен Вассер и актриса Бибари Маэда. С японским брендом Загитова сотрудничает уже не первый год.